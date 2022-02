Voters go to the polls on Tuesday, March 1 to choose Democratic and Republican candidates for the November general election. The ultimate winners will impact voters’ lives for years to come, from the decisions they make to the laws they pass.

Following are Black candidates with opposition in the state and local primary elections. The Defender has included their websites and social media sites so readers can know their qualifications and platforms.

U.S. REPRESENTATIVE

Martin Etwop (R)

U.S. Rep. District 2

www.martinetwop.com

Benson Gitau (R)

U.S. Rep. District 7

www.facebook.com/ibensongitau

Eugene Howard (D)

U.S. Rep. District 14

www.facebook.com/PresidenHoward

Jerry Ford (R)

U.S. Rep. District 38

www.jerryfordfortexas.com

Wesley Hunt (R)

U.S. Rep. District 38

Centrell Reed (D)

U.S. Rep. District 38

www.creedforcongress.com

STATE

Michael Cooper (D)

Governor

www.cooper2022.com

Allen West (R)

Governor

www.west4texas.com

Carla Brailey (D)

Lt. Governor

www.carlafortexas.com

Mike Fields (D)

Attorney General

www.mikefieldsforag.com

Lee Merritt (D)

Attorney General

www.leemerritt4texas.com

Tim Westley (R)

Commissioner Land

www.texans4tim.com

James White (R)

Commissioner Agriculture

www.jameswhitefortexas.com

Theldon Branch (D)

State Board Edu. Dist. 4

www.branchfortexas.com

Staci Childs (D)

State Board Edu. Dist. 4

www.stacifortexas.com

Marvin Johnson (D)

State Board Edu. Dist. 4

www.facebook.com/reecemej

Coretta Mallet-Fontenot (D)

State Board Edu. Dist. 4

www.corettaforsboe4.com/

Larry McKinzie (D)

State Board Edu. Dist. 4

www.facebook.com/MMAK52779

Abolaji Ayobami (R)

State Board Edu. Dist. 7

www.aayobami.com

STATE SENATOR/REPRESENTATIVE

Robin Armstrong (R)

State Sen. District 11

www.robinarmstrongfortexas.com

Lawrence Allen Jr. (D)

State Rep. District 26

www.lallenjr26.com

Ron Reynolds (D)

State Rep. District 27

www.ronaldreynolds.org

James Burnett (D)

State Rep. District 76

www.burnettfortexas.com

L. Sarah DeMerchant (D)

State Rep. District 76

www.democratdemerchant.com

Vanesia Johnson (D)

State Rep. District 76

www.facebook.com/vanesiarjohnson

Charles Cunningham (R)

State Rep. District 127

www.charlescunninghamtx.com

Alma Allen (D)

State Rep. District 131

www.facebook.com/RepAllenHD131

Crystal Dillard (D)

State Rep. District 131

https://crystal-dillard-4-texas.ueniweb.com/

James Guillory (D)

State Rep. District 131

www.jamesfortexas.org/

Cameron Campbell (D)

State Rep. District 132

www.votecoachcam.com

Harold Dutton (D)

State Rep. District 142

www.facebook.com/harold.dutton.7

Candis Houston (D)

State Rep. District 142

www.candishouston.com­­

Danielle Keys Bess (D)

State Rep. District 147

www.bessforhouston.com

Reagan Flowers (D)

State Rep. District 147

www.reaganflowers.com

Akwete Hines (D)

State Rep. District 147

www.votehines.com

Somtoochukwu Ik-Ejiofor (D)

State Rep. District 147

www.somtoo.org

Jolanda Jones (D)

State Rep. District 147

www.jolandajones.com

Aurelia Wagner (D)

State Rep. District 147

www.aureliawagnerfortexas.com

COUNTY

Ferrel Bonner (D)

Ft. Bend Co. Judge

www.facebook.com/ferrelbonner1

Toni V. Smith (D)

Ft. Bend Co. Clerk

www.facebook.com/people/Vote-Toni-V-Smith-For-Fort-Bend-County-Clerk/100075795627482/

Steve Okoroha (D)

Ft. Bend Co. Clerk

www.facebook.com/SteveOCampaign/

Albert Tibbs (D)

Ft. Bend Co. Treasurer

www.facebook.com/alberttibbsfortreasurer

Larry Blackmon (D)

Ft. Bend. Co. Commissioner Pct. 2

www.facebook.com/votelarryblackmon

Geneane R. Hughes (D)

Ft. Bend. Co. Commissioner Pct. 2

www.geneanehughesforpct2commissioner.com/

Grady Prestage (D)

Ft. Bend. Co. Commissioner Pct. 2

www.facebook.com/grady.prestage

Dexter L. McCoy (D)

Ft. Bend. Co. Commissioner Pct. 4

www.dextermccoy.com

JaPaula Kemp (D)

Ft. Bend County Judge #1

https://www.japaulakemp4judge.com

Lewis White (D)

Ft. Bend County Judge #1

https://ballotpedia.org/Lewis_White_(Texas)

Tyra McCollum (D)

Ft. Bend County Judge #2

www.tyraforjudge.com

Oscar Telfair III (D)

Ft. Bend County Judge #2

Harris County

Martina Lemond Dixon (R)

Harris Co. Judge

www.voteformartina.com/

Georgia Provost (D)

Harris Co. Judge

www.georgiaprovost.com/

Erica Davis (D)

Harris Co. Judge

www.ericadavis.org/

Carla Wyatt (D)

Harris Co. Treasurer

www.drwyattforharriscounty.com/

Gary Harrison (D)

Harris Co. Commissioner Pct. 2

www.voteharrison.net/

Clarence Miller (D)

Harris Co. Commissioner Pct. 4

www.facebook.com/millerforcommissioner

Ann Williams (D)

Harris Co. Commissioner Pct. 4

www.annwilliamscampaign.net/